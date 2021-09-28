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Сервис облачной телефонии Zadarma запустил интеграцию с MS Teams

Сервис телефонии Zadarma представил официальную и бесплатную интеграцию с популярной платформой Microsoft Teams.

Сервис Teams от Microsoft представляет собой целый комплекс инструментов, среди которых чат, видеоконференции и возможность создания заметок и вложений. Одним из главных плюсов системы является то, что всех участников можно разделять на отделы и группы и проводить совещания и созвоны нажатием одной кнопки. Число ежедневных клиентов MS Team превышает отметку в 145 миллионов и постоянно увеличивается.

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Интеграция позволит объединить в одну экосистему телефонию Zadarma и удобство Teams, а значит:

  • Звонить клиентам MS Teams в один клик;
  • Маршрутизировать звонки внутри Teams. Для отдельных групп звонков можно задавать собственные сценарии. Все для того, чтобы вызовы попадали сразу к нужному сотруднику;
  • Создать голосовое меню внутри платформы и настраивать дополнительные функции.

Помимо этого, появится возможность отслеживать статистику звонков и их показатели, а также получать записи звонков и их расшифровку, а также использовать все возможности речевой аналитики Zadarma.

Настройка интеграции не потребует большой подготовки. Необходима активация соответствующих лицензий MS Teams для всех сотрудников (если ваша компания уже использует сервис, то все необходимые лицензии у вас уже должны быть). «Стыковка» сервисов займет не более 5 минут.

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