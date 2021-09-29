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Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов

Tele2, российский ператор мобильной связи, предлагает клиентам новую возможность для управления остатками неизрасходованных услуг. Теперь они могут сохранить накопленные минуты и гигабайты, даже если не внесут вовремя абонентскую плату за тариф.

Клиенты мобильного оператора могут копить минуты и гигабайты, неиспользованные в прошлых периодах. Услуга предоставляется автоматически и бесплатно при своевременном внесении абонентской платы. У современных людей много обязательств по самым разным платежам, поэтому далеко не каждый пользователь сотовой связи помнит дату внесения платы за тариф. Tele2 предложила своим клиентам возможность сохранить накопленные остатки минут и гигабайтов, даже если они забудут вовремя внести плату за тариф.

С новой услугой «Страховка остатков» клиент сохранит все неизрасходованные пакеты услуг, получив дополнительный день для пополнения счета мобильного телефона. Важно, чтобы он подключил услугу заранее, до даты списания абонентской платы. Сделать это можно в личном кабинете в приложении «Мой Tele2», на сайте tele2.ru или с помощью USSD-команды. Стоимость услуги – 15 руб. в месяц. Она доступна на тарифных планах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн».

Напомним, что возможность сохранения неизрасходованных остатков пакетов компания Tele2 запустила в 2017 г., а с января 2021 г. клиенты оператора могут использовать накопленные минуты и гигабайты вечно. Сохранение остатков доступно автоматически и бесплатно при своевременном внесении платы за тариф.

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