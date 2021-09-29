Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсе «Сбермегамаркет».

Каждый пользователь сможет получить стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 ГБ, а также безлимитные SMS на срок от 10 до 30 дней в зависимости от региона активации. Аналогичные условия подключения доступны также при покупке SIM-карты Yota для планшета. При покупке SIM-карты в «Сбермегамаркете» и ее активации до 16 ноября каждый клиент получит 50% скидку на полгода на свой тариф со второго месяца.

«Мы продолжаем расширять дистрибуцию наших продуктов. «Сбермегамаркет» – новый и перспективный для нас партнер, который даст возможность клиентам Yota оперативно получить SIM-карты для планшета и смартфона», – сказал директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Также приобрести SIM-карты Yota для смартфона или планшета онлайн можно в электронном дискаунтере «Ситилинк», в международном интернет-магазине Wildberries, федеральной сети «Позитроника» и на региональной торговой площадке KazanExpress, а также у ряда других крупных ритейлеров.

Продукты «Yota для смартфона» и «Yota для планшета» имеют федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G и позволяют выбирать столько минут и гигабайтов, сколько нужно, а также дают возможность подключить безлимитный доступ к любимым мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Вконтакте», YouTube, Instagram и многим другим.