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«Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома»

«Т1 интеграция» сообщила о том, что обеспечивает сервисную поддержку оборудования и программного обеспечения одного из крупнейшего производителя IP MPLS оборудования, установленного на сети «Ростелекома», российского провайдера цифровых услуг и решений.

На обслуживание «Т1 интеграции» передается около 4 тыс. единиц оборудования в 250 городах по всей России. В течение трех лет «Т1 интеграция» будет отвечать за техническую поддержку и ремонт коммутаторов и маршрутизаторов при аварийных ситуациях и по запросу заказчика, а также за обновлением программного обеспечения. Также компания будет обеспечивать управление процессами техподдержки, решение вопросов с нестандартными неисправностями, которые требуют присутствия специалиста, поддержку масштабных мероприятий и проведение профилактического аудита сети.

Service Desk «Т1 интеграции» обеспечит круглосуточную поддержку специалистов «Ростелекома». В соответствии с SLA, время восстановления работоспособности оборудования по заявкам с высшим уровнем приоритетности не будет превышать 4 часов. Обслуживанием занимаются специалисты «Т1 интеграции», сертифицированные одним из крупнейших производителей IP MPLS оборудования.

«Мы являемся лидером рынка телекоммуникационных услуг, к нашей сети связи подключены миллионы абонентов, компаний, государственных учреждений и объектов критической информационной инфраструктуры. И любой сбой в функционировании инфраструктуры может спровоцировать серьезные последствия – и для нашего бизнеса, и для наших клиентов. Поэтому нам критически важны круглосуточная техническая поддержка, которая будет обеспечивать предотвращение аварийных ситуаций, а в случае их возникновения – их максимально оперативное разрешение. «Т1 интеграция» выиграла конкурс, и мы считаем, что компания готова выполнять заявленный уровень SLA», – сказал директор по опорным сетям «Ростелекома» Алексей Никитин.

«Т1 интеграция» сотрудничает с «Ростелекомом» на протяжении многих лет, в том числе по направлению технической поддержки инфраструктуры оператора. Новый проект отличается повышенной сложностью: он предполагает обслуживание более широкого диапазона сетевого оборудования, а уровень SLA становится еще выше», – отметил Юрий Корчуков, технический директор «Т1 интеграции».

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