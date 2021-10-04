РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии

РТКОММ расширяет географию доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой Sensat. В Якутии им пользуются жители уже 94% улусов республики. Об этом CNews сообщили в пресс-службе оператора.

Абоненты Sensat используют спутниковые технологии для создания и развития малого и среднего бизнеса, организации полноценной жизни онлайн как в административных центрах Якутии, так и в удаленных населенных пунктах, в том числе в арктических зонах республики.

«Спутниковые решения РТКОММ и, в частности, услуги, предоставляемые под торговой маркой Sensat, предназначены для тех районов, где никогда не было стабильной проводной связи. Пожалуй, это единственное решение для владельцев бизнеса или жителей труднодоступных территорий, которые хотят получить качественный скоростной интернет и другие телекоммуникационные услуги для различных целей. Например, за то время, что компания действует на территории Якутии, мы подключили достаточно много предпринимателей из числа коренного населения республики, которые создали традиционный для северных арктических территорий бизнес в отрасли животноводства. Анализируя динамично растущий спрос и расширяющуюся географию предоставления наших услуг в Якутии, уверенно можно говорить о том, что в ближайшее время в 100% районов республики будут пользоваться скоростным спутниковым интернетом от ведущего спутникового оператора России», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

РТКОММ ведет гибкую маркетинговую политику, активно развивает продуктовый портфель. Помимо акций по сезонному снижению цен на оборудование, РТКОММ постоянно развивает линейку умных тарифных опций для различных сценариев потребления контента, повышает уровень клиентского сервиса для уже действующих абонентов, а также привлекает новых клиентов с помощью специализированных маркетинговых программ.

Целевая аудитория Sensat — собственники жилья и владельцы бизнеса в труднодоступных и удаленных районах. Услуга предоставляется на скорости до 45 Мбит/с на всей территории России, от Калининградской области до Камчатского края. Стоимость услуги — от 670 руб в месяц. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера Sensat в регионе.