Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе

Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange.

C Security Systems со штаб-квартирой в Стокгольме является экспертом в области мобильной связи и технологий позиционирования, специализируется на устройствах слежения за лодками, домашними животными и сельскохозяйственным скотом. В Европе компания решила использовать технологию LTE-M, так как она обеспечивает безопасность на уровне оператора связи, длительное время автономной работы, необходимую пропускную способность и возможность работы в удаленных локациях.

IoT Continuum — это партнерский проект Orange, разработчиков решений интернета вещей (IoT) Sierra Wireless и LACROIX, а также производителя полупроводников STMicroelectronics. Компании совместно работают над упрощением и ускорением массового развертывания IoT на европейских рынках и за их пределами.

C Security Systems оценила опыт Orange и IoT Continuum в сфере IoT, особенно их способность обеспечивать бесшовное, безопасное комплексное решение для трекинговой технологии компании с увеличенным сроком работы аккумулятора. В рамках проекта C Security Systems, который получил название Spara, Orange также сотрудничает с Sierra Wireless.

Все модули LTE-M, используемые в трекерах, протестированы в лаборатории Orange и аккредитованы для работы в сети LTE-M, что добавляет ценность C Security Systems и ее проекту Spara. Это важное конкурентное преимущество на европейском рынке, поскольку клиенты компании получают исчерпывающую информацию о компонентах трекера.

Ассоциация IoT Continuum, основанная в июне 2021 г., поддерживает международный бизнес в процессах внедрения IoT через LTE (включая Cat M и Cat 1) и 5G, чтобы предоставить новые возможности роста за счет значительной экономии для клиентов в таких сегментах, как умные здания, автомобилестроение, здравоохранение, умные города и умное производство. Партнерство впервые объединяет ведущих игроков экосистемы IoT под одной крышей. Участники ассоциации также продвигают технологии eSIM и 5G для массового интернета вещей.

«Мы объединили усилия и создали IoT Continuum, чтобы упростить управление IoT-проектами на базе сотовых сетей в Европе и за ее пределами. Вместе мы создаем уникальное предложение для удовлетворения рыночного спроса и привлечения клиентов к более успешным масштабным развертываниям IoT в сотовых сетях, способствуя цифровой трансформации международного бизнеса, независимо от вертикали», — отметили партнеры IoT Continuum.