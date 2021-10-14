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Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»

Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от региона активации. Аналогичные условия подключения доступны клиентам и при покупке SIM-карты Yota для планшета.

При покупке SIM-карты на Lite-Mobile и «Холодильник.ру» и ее активации до 16 ноября 2021 г. новые клиенты мобильного оператора получат 50%-ную скидку на полгода на свой тариф со второго месяца.

«Мы работаем над тем, чтобы продукты Yota были максимально широко представлены на рынке, поэтому активно развиваем партнерский канал продаж. Cотрудничество с Lite-Mobile и «Холодильник.ру» - шаг на пути к его расширению. SIM-карты Yota стали доступны для покупки на ресурсах abc.ru и Fotosklad.ru» – отмечает директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Продукты «Yota для смартфона» и «Yota для планшета» имеют федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G и позволяют выбирать столько минут и гигабайтов, сколько нужно, а также дают возможность подключить безлимитный доступ к любимым мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «ВКонтакте», YouTube, Instagram и многим другим.

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