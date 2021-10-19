CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

«Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области

«Эр-телеком холдинг» сдал государственному заказчику 1531 социально значимый объект (СЗО), подключенный к интернету.

Для этого компания проложила более 700 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в регионе и обеспечила стабильной связью школы, фельдшерско-акушерские пункты, администрации, подразделения МЧС и Росгвардии, расположенные в 769 населенных пунктах.

Холдинг является исполнителем государственных контрактов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в 13 регионах России, в том числе, в Волгоградской области.

Проект стартовал в августе 2019 г. Оператор должен был подключить к всемирной сети 1431 СЗО в регионе до конца сентября 2021 г. Сумма контракта – 989,6 млн руб.

В октябре 2020 г. компании было предложено оцифровать здесь дополнительно еще 100 СЗО. Помимо существующих типов объектов, добавились социально бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями, а также государственные и муниципальные организации культуры.

«Это был наш первый проект подобного масштаба. Мы получили колоссальный опыт в плане работы с государством, как одним из крупнейших заказчиков, – сказал Владимир Романив, вице-президент по развитию и массовому рынку «Эр-телеком холдинга». – Благодаря участию в проекте мы смогли расширить географию своего присутствия и получить выход в те районы, где еще совсем недавно физически не могли предоставлять свои услуги».

В рамках реализации проекта в мае 2021 г. холдинг взял на себя обязательства по подключению еще 11 Волгоградских СЗО, которые планирует оцифровать до 31 октября 2021 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РЖД выделили 300 млн руб. на квантовую связь для огромных расстояний

Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям

«Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности

Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021

«Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции

Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще