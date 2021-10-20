В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов

В I квартале 2022 г. Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (НИИР) начнет разработку телекоммуникационного рейтинга российских регионов. Это позволит оптимизировать финансирование строительства в регионах базовых станций и других элементов телекоммуникационной инфраструктуры.

Сейчас выделение федеральных и региональных средств на оснащение регионов телеком-оборудованием рассчитывается исходя из социально-экономического рейтинга регионов. Однако анализ ФГУП НИИР показал, что готовность региона обеспечить население услугами связи имеет с этим рейтингом недостаточную связь, рассказал гендиректор НИИР Олег Иванов.

Один из показателей – соотношение базовых станций к плотности населения (количество БС/чел/км2). При одном и том же уровне социально-экономического развития оно фактически может быть и 2, и 15. И наоборот, соотношение от 0 до 2 может быть у регионов с рейтингами 15 и 85. То есть социально-экономический уровень региона является одной из составляющих, но не единственной при планировании строительства телеком-инфраструктуры.

«Ни в России, ни за рубежом нет единого установившегося методического обеспечения, который бы учитывал различные аспекты для оценки уровня развития инфраструктуры связи. Это не позволяет регулятору эффективно управлять развитием телекоммуникационной инфраструктуры в отдельных регионах», – отметил Иванов.

Отсутствие четких и полностью определенных критериев приводит к некорректному распределению финансовых средств и дальнейшему снижению темпов роста телекоммуникационной отрасли в том или ином регионе.

НИИР предлагает решить эту проблему в три этапа. Сначала ввести показатели, учитывающие размер, географическое положение и другие необходимые особенности региона, что обеспечит сопоставимость условий при оценке развития ИКТ. Затем на их основе сформировать региональные критерии. И уже на их основе разработать методический подход к формированию единого российского телекоммуникационного рейтинга регионов. Этой работой займется новый центр исследований систем обработки больших данных в области телекоммуникаций, созданный в структуре НИИР.

Работа стартует в I квартале 2022 г. с обсуждений подходов к новому рейтингу с операторами связи. К концу 2022 г. НИИР планирует представить структуру и методический аппарат для определения нового рейтинга.