Tele2 увеличила количество базовых станций в Москве в 6 раз

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги шести лет работы в Московском регионе. За это время оператор обеспечил 100% жителей Москвы и области мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, построив сеть с применением новейшего оборудования 5G Ready. Tele2 остается трендсеттером отрасли по запуску инновационных продуктов и продолжает рост на насыщенном телеком-рынке.

В коронакризис роль услуг связи возросла – мобильный интернет стал критическим важным условием для работы и учебы. По итогу III квартала 2021 г. объемы потребляемого дата-трафика в столичном регионе увеличились на 30% год к году, тогда как прирост среднесуточного трафика на абонента за тот же период составил 17% (578 Тб).

В 2015 г. оператор в рекордно короткие сроки обеспечил 90% жителей Москвы и области качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE, построив сетевую инфраструктуру с применением новейшего оборудования 5G Ready. Сегодня этот показатель достиг 100%. С момента ввода сети в коммерческую эксплуатацию общее количество базовых станций в столичном регионе увеличилось в 6 раз, тогда как 4G – более чем в 39 раз. При этом только за последний год количество базовых станций LTE выросло в 2 раза.

Для работы и общения связь сегодня также доступна в столичной подземке. В начале июня компания завершила масштабные технические работы по установке оборудования 5G Ready в перегонах Московского метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Кольцевой линиях и Московского центрального кольца. Общая протяженность фидерного кабеля в столичной подземке превысила суммарную длину линий лондонского метро и составила 420 км.

Вследствие изменения общих потребительских предпочтений москвичей Tele2 усилила альтернативные каналы продаж. За 2020 г. оператор утроил число федеральных партнеров в Москве. Главным направлением развития сети дистрибуции в 2020-2021 гг. стало расширение присутствия Tele2 на площадках маркетплейсов, что превратило SIM-карты в товар повседневного спроса и предоставило клиентам возможность выбора удобного места покупки. Первой площадкой стал Wildberries – за первые три месяца присутствия доля качественных продаж здесь составила 64% от общего числа подключений в этом канале. В октябре 2020 г. SIM-карты Tele2 появились на Ozon, следующей площадкой стал «Яндекс.Маркет».

Еще одна цель оператора – обеспечить интересный досуг жителям городов Подмосковья. Московская область занимает одно из лидирующих мест по объему производимой инновационной продукции, что позволяет оператору активно поддерживать цифровизацию региона. В 2021 г. Tele2 привезла в областные города инновационный VR-парк, благодаря чему посетители могут протестировать технологичные кейсы и раскрыть потенциал мобильного интернета. В VR-парках состоялись почти две тыс. игровых сессий.