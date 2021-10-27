Merlion и Huawei продлили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Merlion и Huawei подписали меморандум о сотрудничестве, в котором договорились о совместной работе по нескольким ключевым для себя направлениям в сфере ИТ.

В качестве основного приоритета компании выделили для себя развитие сетевого направления (включая корпоративные беспроводные сети и частные беспроводные сети LTE/5G). Также стороны планируют развивать направления сетевых решений, систем хранения и центров обработки данных. Помимо этого, компании сконцентрируют свои усилия на совместном продвижении решений Huawei в промышленной, банковской, транспортной и нефтегазовой отраслях экономики, на развитии сотрудничества в области совместного маркетинга в целях увеличения объемов бизнеса и на разработке совместных тиражируемых решений (продуктов) с привлечением партнеров обеих сторон.

Подписи под документом поставили президент группы компаний Merlion Дмитрий Виноградов и генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь.

«Подписание меморандума и продление стратегического сотрудничества между Huawei и Merlion — большой шаг в деле повышения доступности передовых ИТ-решений и скорости их внедрения для российских компаний. Это крайне важно в настоящее время, когда цифровизация процессов и модернизация ИТ-инфраструктур ускорились многократно. Соглашение о сотрудничестве между нашими компаниями несомненно приносит пользу всему российскому бизнесу, заинтересованному в быстрой трансформации и повышении эффективности», — отметил Дмитрий Виноградов, президент группы Merlion.