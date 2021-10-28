CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь ТВ и радио
|

Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств

Минцифры России сообщает об изменении правил регистрации радиоэлектронных средств связи. С 1 марта 2022 г. при продлении разрешения на использование частот реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет продлеваться автоматически.

Новый порядок регистрации входит в план мероприятий реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий, который утвержден заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.

«В июле президиум Правкомиссии по цифровому развитию утвердил меры стимулирования инвестиционной активности операторов. К началу 2023 г. Минцифры совместно с другими ведомствами должны реализовать 11 мероприятий, которые обеспечат рынку выгодные условия участия в развитии информационной инфраструктуры. Сейчас Правительство определило правила взаимодействия операторов с контролирующими органами. Новый механизм минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Условия регистрации определены в Постановлении № 1800 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», принятом Правительством Российской Федерации 20 октября 2021 года. Документ вступит в силу 1 марта 2022 г.

«Сейчас операторы мобильной связи и другие гражданские правообладатели, использующие радиочастотный спектр, продлевают разрешения Роскомнадзора на использование частот, а затем снова обращаются в Роскомнадзор за получением свидетельства о регистрации РЭС. После истечения срока действия разрешения необходимо проходить эти две процедуры заново. Теперь же пользователю достаточно будет сделать в заявлении на продление срока действия разрешения соответствующую пометку, и свидетельство о регистрации РЭС будет продлено автоматически на тот же срок», — уточнил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.

Правила избавят пользователей от прохождения дополнительной административной процедуры. В первую очередь это ощутят операторы крупных сетей, которые сейчас сталкиваются с необходимостью получать десятки свидетельств о регистрации РЭС.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора

Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей

Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам

Власти рассказали, по каким поводам будут проверять операторов персональных данных россиян

CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация

Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021