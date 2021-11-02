Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества

Kcell, казахстанский провайдер мобильных телекоммуникационных услуг и Ericsson, эксперт в сфере информационно-коммуникационных технологий, развивают стратегическое сотрудничество в области 5G-ready сетей радиодоступа на территории Республики Казахстан. Это новый этап в более чем 23-летнем партнерстве для развития инноваций в Казахстане.

Дорожная карта на 2021-2024 гг. предусматривает пилотирование совместных проектов на базе технологий 5G, проведение тестовых испытаний, формирование сценариев использования новых технологий для промышленного производства, сельского хозяйства, сферы ЖКХ. В декабре 2021 г. планируется открытие предкоммерческой зоны 5G в городе Туркестане.

В рамках соглашения Ericsson продолжит модернизацию LTE-сетей Kcell на базе новейших решений продуктовой линейки Ericsson Radio System. Реализация проекта в Нур-Султане и Шымкенте, а также западных и южных областях Казахстана значительно увеличит производительность и емкость сетей. Все оборудование Ericsson для LTE-сетей поддерживает возможность быстрого и масштабируемого перехода на 5G.

«Текущие договоренности – важнейший этап на пути к полной модернизации LTE-сетей и строительству цифровой инфраструктуры в Казахстане. Поставка современного оборудования Ericsson позволит удовлетворить растущие потребности абонентов Kcell в скорости передачи данных и потреблении трафика. Вместе с этим замена текущих решений сети на оборудование Ericsson лежит в плоскости приоритетов Kcell по улучшению качества связи. В частности, реализация данного проекта позволит Kcell достичь нового уровня по производительности и емкости сети, что, несомненно, в положительную сторону повлияет на клиентский опыт наших абонентов. Помимо этого, стратегическое партнерство с Ericsson позволит в будущем оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G на существующей сети LTE в короткие сроки при умеренных инвестициях», – сказал СЕО компании Kcell Юрий Харламов.

«Благодаря совместным инновационным проектам, а также постоянному внедрению новых продуктов и решений Kcell и Ericsson лидируют в отрасли телекоммуникаций. Мы продолжаем активно сотрудничать с Kcell в рамках стратегического партнерства, целью которого является успешный запуск технологий 5G в Республике Казахстан. В течение ближайших лет большое внимание будет уделяться модернизации LTE-сетей Kcell, это обеспечит абонентам Kcell возможность в числе первых начать пользоваться услугами на базе технологий 5G», – сказал президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой (Sebastian Tolstoy).

Ericsson обладает полным комплексом технических решений для реализации сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции. Согласно исследованию Ericsson Mobility Report, распространение технологии пятого поколения опережает прогнозы. Сегодня в мире более 180 сетей 5G, и 97 из них работают на оборудовании Ericsson. В условиях пандемии и четвертой промышленной революции технологии 5G открывают новые возможности для бизнеса и общества, а также послужат основой для восстановления экономики.