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«Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге

«Гипросвязь», проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до ключевого объекта XXXII Всемирных студенческих игр — Деревни Универсиады, где будут проживать почти 12 тыс. участников. На территории будут построены Дворец водных видов спорта для проведения соревнований и тренировок по водному поло, плаванию, прыжкам в воду, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками и другие спортивные объекты.

«Проектирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры всегда осуществляется в тесной привязке к задачам, которые предстоит решать на ее основе. ВОЛС станут основой для сети передачи данных, в которой будут работать все сервисы информационно-коммуникационных технологий. Они станут важной частью эффективного и безопасного проведения Универсиады», — сказал заместитель генерального директора, директор Сибирского филиала ПАО «Гипросвязь» Виктор Столяров.

К работам привлечены специалисты Уральского подразделения филиала, расположенного в Екатеринбурге. «Гипросвязь» планирует использовать опыт и наработки, полученные в ходе проектирования подобной инфраструктуры для Универсиады 2019 г. в Красноярске. Это знаковые мероприятия для городов Сибири, а создаваемая инфраструктура впоследствии может быть использована для нужд города и области, цифровизации экономики региона. Работы ведутся совместно с «Ростелекомом», признанным единым поставщиком телекоммуникационных услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

«Универсиада-2023 — знаковое событие региона. Нам важно создать детальный и масштабный проект, который станет основой цифрового развития ключевых спортивных, логистических и образовательных объектов Екатеринбурга и области. Основная часть разработанных решений может быть использована и в дальнейшем. Например, развернутая в рамках проекта Единая информационная система с оперативным центром для проведения мероприятий сможет эффективно координировать работу городских ведомств и служб после завершения Универсиады», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

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