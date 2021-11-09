МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО

МТС сообщила об успешном испытании первого в России телеком-решения 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа Open RAN с использованием отечественного программного обеспечения, разработанного Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех).

В ходе тестирования в лаборатории Open RAN на территории центра 5G МТС в Москве на ВДНХ была достигнута нисходящая скорость передачи данных более 1 Гбит/с. Специалисты МТС использовали базовую станцию Open RAN, подключенную к ядру сети МТС автономной архитектуры 5G (standalone, SA) и доступные на российском рынке смартфоны с поддержкой 5G SA.

В декабре 2019 г. МТС и Сколтех приступили к сотрудничеству по разработке отечественных аппаратно-программных комплексов 5G на основе открытой стандартизированной архитектуры радиодоступа Open RAN. Использование этих стандартов позволит локализовать в России производство телеком-оборудования, ускорить и удешевить строительство сетей связи новых поколений.

«Наше партнерство со Сколтехом увенчалось успехом – за неполные два года мы первыми в России довели концепцию Open RAN до стадии технически тиражируемого решения. Все необходимое «железо» было приобретено на открытом рынке у различных поставщиков, а программное обеспечение разработано и предоставлено Сколтехом. Благодаря гибкой и открытой архитектуре специалистам МТС удалось собрать оптимальную конфигурацию сетевого решения, где каждый из компонентов работал без конфликтов в составе единого целого. Эти воодушевляющие результаты продемонстрировали верность выбранной нами концепции Open RAN. Её дальнейшее развитие будет способствовать появлению в России собственных разработок и импортозамещению телеком-оборудования, а в глобальном масштабе усилит конкуренцию среди широкого круга разработчиков и поставщиков технологических решений», – отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Основными драйверами глобальной концепции Open RAN стали операторы связи. Благодаря открытой архитектуре операторы возвращают себе свободу выбора оптимальных решений при строительстве сетей. Именно поэтому концепция Open RAN стала быстро растущим глобальным международным проектом и получила поддержку от разных и во многом конкурирующих игроков. В России последовательным сторонником открытой архитектуры стала МТС, поддержавшая разработки Сколтеха в сфере Open RAN на самой ранней стадии. И сегодня особенно приятно, что проведенные тесты показали полную состоятельность отечественного решения», – сказал руководитель центра компетенций НТИ на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев.

При организации решения специалисты МТС реализовали схему с физически разделенным функционалом базовой станции, что соответствует будущей архитектуре мобильных сетей и облачных сервисов для достижения наилучшего качества услуг. Основу аппаратной части составляют стандартные ИТ-серверы с установленным ускорителем. Для соединения компонентов между собой применено стандартное транспортное оборудование, которое объединяет сервера базовой станции, радиомодуль Open RAN и транспортную сеть. Программная часть базируется на широко используемой операционной системе CentOS, установленные программные компоненты разработки Сколтеха реализуют полный стек протоколов базовой станции 5G.