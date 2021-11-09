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«Телфин» запустил мобильную связь с возможностями виртуальной АТС

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил о запуске нового сервиса. Мобильная телефония «Телфин» с собственными SIM-картами и мобильными номерами будет доступна для пользователей виртуальной АТС «Телфин.офис».

Мобильная телефония «Телфин» объединяет функциональность и возможности виртуальной АТС «Телфин.офис», а также свободу и гибкость мобильной связи, особенно необходимые бизнесу при большом количестве удаленных сотрудников в период пандемии Covid-19. Теперь подключаться к корпоративной связи и получать доступ ко всем функциям стационарного рабочего места можно будет через мобильный телефон. Услуга реализована на базе опорной сети Tele2.

Доступ к виртуальному офису в мобильном телефоне сотрудника обеспечивает корпоративная SIM-карта «Телфин». Устанавливая SIM-карту в мобильный телефон, пользователь автоматически встраивается в коммуникационную сеть компании и подключается к виртуальной АТС «Телфин.офис». Таким образом, сотрудник получает все возможности связи, как при использовании стационарного офисного телефона, но при этом добавляется мобильность, независимость.

В мобильной телефонии «Телфин» доступны все стандартные функции офисной телефонии: начиная от приема, перехвата, переадресации звонков и заканчивая полной интеграцией с CRM системами. Все звонки через мобильную связь «Телфин» автоматически попадают в CRM-систему компании, на них создаются карточки сделки, происходит интеграция с АТС.

Кроме того, SIM-карта обеспечивает бесперебойную связь с офисом компании, поскольку используется мобильный интернет. Для качественной работы и проведения звонков нет необходимости искать дополнительную связь Wi-Fi или устанавливать специальные мобильные приложения на телефоны сотрудников.

Преимущество мобильной телефонии «Телфин» — простота коммуникаций. В отличие от технологии FMC мобильная телефония не требует набора дополнительных номеров и префиксов при совершении звонка. Сотрудник получает корпоративную мобильную связь, полностью интегрированную со всеми сервисами компании, и c единой точкой входа. Руководство бизнеса в этом случае получает удобный инструмент для контроля работы и возможность объединить все услуги по телефонии в одном окне.

«Телфин» выпустил 1,2 тыс. SIM-карт для первых пользователей мобильной телефонии. Компания планирует продать около 1 тыс. номеров до апреля 2022 г. Опираясь на собственный опыт подключения FMC, «Телфин» допускает выпуск дополнительных SIM-карт быстрее запланированных сроков. В базовой версии мобильной телефонии «Телфин» доступны два пакета с различным объемом минут и гигабайтов интернета. Для подключения услуги необходимо быть пользователем виртуальной АТС «Телфин.офис».

«В период пандемии потребность бизнеса быть мобильным, независимым и не привязанным к месту заметно усилилась. Решения, которые дают руководителям эту возможность и одновременно позволяют не терять контроль, оставить сотрудника в контуре компании, будут очень востребованы. Мобильная телефония от «Телфин» обеспечивает максимальное покрытие от мобильной связи и функциональность от IP-телефонии — это работа без сложных схем и дополнительных действий даже там, где нет интернета. Бизнесу больше не нужно выбирать между мобильностью и управляемостью. По нашим ожиданиям, новая услуга будет востребована у компаний с большим числом удаленных сотрудников, где процессы продаж требуют детального контроля, а менеджеры нуждаются в обучении и консультациях удаленно. Также корпоративные SIM-карты, привязанные к АТС, актуальны для компаний, где наблюдается большая текучка или есть опасения по использованию менеджерами личных гаджетов. Телефония «Телфин» этично и прозрачно позволяет отслеживать работу бизнеса, даже в удаленном режиме», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор компании «Телфин».

В ближайшее время «Телфин» планирует доработку личного кабинета сотрудника для более удобного доступа к статистике с мобильного телефона. Запуск отдельного мобильного приложения не планируется, компания видит приоритетным направлением мобильную версию личного кабинета. Кроме того, планируется ряд дополнительных интеграций и обновлений для автоматического планирования звонков с мобильного и переноса данных в CRM.

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