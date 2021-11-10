CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Мобильная связь
|

«Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android

Бесплатный определитель телефонных номеров теперь доступен всем абонентам «Тинькофф мобайла» вне зависимости от используемой мобильной операционной системы — Android или iOS. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков.

«Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 г. Он был доступен абонентам любых мобильных операторов, являющихся клиентами экосистемы «Тинькофф», но только пользователям iOS. Теперь определитель стал доступен абонентам «Тинькофф мобайла», использующим и iOS, и Android.

Определитель номера «Тинькофф» анализирует, кому может принадлежать телефонный номер, проверяя его с помощью агрегированной базы мобильных номеров и собственной антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Все номера разделяются на три категории: мошенники, спам/реклама, потенциально полезные звонки от организаций.

Как только Tinkoff Call Defender определяет звонок как мошеннический, а определитель номера предупреждает пользователя, информация автоматически передается в банк для возможной блокировки подозрительных банковских операций. Благодаря этим технологиям абоненты «Тинькофф мобайла» получают дополнительную защиту финансов. Если номер не принадлежит злоумышленникам или спамерам, абонент увидит название компании или ее сферу деятельности.

Базы телефонных номеров обновляются оперативно при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф мобайле». Сами абоненты тоже могут пополнять базу мошеннических и спам-звонков с помощью чата в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф мобайла».

Определитель номера работает и на iOS, и на Android и доступен бесплатно всем абонентам «Тинькофф мобайла». Пользователи могут подключить определитель в приложении «Тинькофф мобайла». Для этого необходимо: зайти в раздел «Еще» мобильного приложения «Тинькофф мобайл», выбрать вкладку «Настройки»; выбрать опцию «Включить» для услуги «Определитель номера»; в настройках телефона разрешить приложению «Тинькофф мобайл» идентифицировать входящие вызовы, вернуться в приложение и закончить настройки.

Виталий Бриедис, генеральный директор «Тинькофф мобайла», сказал: «Мы продолжаем масштабную работу по защите наших клиентов. Определитель номера, использующий технологии мобильного оператора «Тинькофф мобайл» и платформы Tinkoff Call Defender, уже почти год показывает хорошие результаты по защите наших клиентов. Мы рады объявить, что теперь все клиенты «Тинькофф мобайла», вне зависимости от используемой мобильной операционной системы, могут узнать, кто им звонит, и вовремя проигнорировать мошеннические и спам-звонки».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку

«Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты

Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021