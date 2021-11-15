Самым северным населенным пунктом страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района впервые появились голосовая связь и мобильный интернет 4G. Поселок находится в арктической зоне; это самый северный населенный пункт в стране, где присутствует связь МТС. Проект по развитию связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует совместно с правительством региона.

В поселке живут более 500 человек, в основном долганы, также живут нганасаны и эвенки, которые занимаются оленеводством, охотоводством и рыболовством. Теперь жители поселка Новорыбная обеспечены голосовой связью и скоростным мобильным интернетом: они могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. А также узнавать последние новости через интернет, просматривать видео.

Поселок относится к сельскому поселению Хатанга, находится в 165 км от него, и в 849 км от Дудинки. Отдаленное местоположение усложнило работу над запуском связи в поселке: оборудование пришлось доставлять самолетом из Красноярска в Хатангу, а затем водным путем – до поселка. С учетом ожидания отгрузки это заняло около трех недель.

«В 2021 г. благодаря краевому бюджету 12 населенных пунктов Красноярского края будут обеспечены сотовой связью, из них три поселка (Новорыбная, Суринда, Волочанка) расположены в Арктической зоне. Первые два – уже обеспечены услугами связи, в п. Волочанка сотовая связь и мобильный интернет появятся до 2021 гю. Напомню, что с 2021 г. строительство базовых станций ведется в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах не только в рамках краевой программы, но и федеральной. До конца года с учетом краевого и федерального бюджетов услугами сотовой связи будут обеспечены 39 населенных пунктов, где проживают 14 тыс. человек», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.