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Tele2 предлагает добавить к тарифу домашний интернет

Tele2, оператор мобильной связи, предлагает клиентам подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу и настроить оптимальную скорость. Сейчас услуга доступна жителям Москвы, Подмосковья и Тульской области. Тем самым Tele2 интегрирует решения «Ростелекома» в свои продукты для достижения синергии.

Запуск услуг проводного интернета для клиентов Tele2 – совместный проект оператора с компанией «Ростелеком». Домашний интернет как дополнение к мобильному тарифу – это пример пользы для клиентов от интеграции компаний.

Главная особенность конвергентного решения от Tele2 и компании «Ростелеком» – возможность включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Новое предложение доступно на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн», «Премиум», «Игровой» и «Безлимит». Оно позволяет самостоятельно настроить тариф, выбрав оптимальную скорость интернета в зависимости от потребностей клиента.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, трафик фиксированного интернета в России вырос на 35%, поставив абсолютный рекорд за последние пять лет. Результаты исследования Tele2 также подтверждают высокий спрос среди клиентов компании на конвергентное решение, которое объединит мобильные услуги и домашний интернет.

С запуском домашнего интернета клиенты оператора могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/сек. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 руб. (100 Мбит/сек), 250 руб. (300 Мбит/сек) или 300 руб. (500 Мбит/сек). Добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, при подключении домашнего интернета абоненты Tele2 получат дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета.

Если клиенту требуется оборудование для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку. При этом абоненту доступны два варианта рассрочки – на один и два года.

Оставить заявку на подключение домашнего интернета можно в ближайшем салоне Tele2, на сайте Tele2 или в мобильном приложении «Мой Tele2». Для этого нужно проверить адрес дома на наличие технической возможности подключения, выбрать необходимое оборудование и удобное время монтажа. После отправки заявки сотрудник компании свяжется с клиентом для уточнения деталей.

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