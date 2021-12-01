Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco

Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей при помощи решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи более высокого уровня.

Deutsche Telekom вместе с Cisco модернизировала свою сеть и предоставила более надежный доступ к ней для людей по всей Европе. Была реализована масштабная задача – от проектирования до полного построения центральной магистрали менее чем за четыре месяца. Новая сетевая архитектура основана на серии Cisco 8000, мощных маршрутизаторах. Работающая на базе чипов Cisco Silicon One серия Cisco 8000 обеспечивает гибкость, скорость и безопасность, а также расширяет существующие новые интерфейсы с 400 Гбит/с до интерфейсов 800 Гбит/с в будущем. Переход от системы с несколькими шасси Cisco CRS-X к маршрутизаторам серии Cisco 8000 позволил Deutsche Telekom снизить энергопотребление до 92% на 100 Гбит/с, что внесло значительный вклад в достижение целей компании по нейтрализации CO2.

На Украине компания «Датагруп» запустила масштабный национальный проект по модернизации своей магистральной сети. Ее фундаментом станет транспортная архитектура Cisco Converged SDN Transport, основанная на семействе маршрутизаторов Cisco NCS. Эта архитектура поможет «Датагруп» развернуть одну из самых гибких, автоматизированных и эффективных сетей на украинском телекоммуникационном рынке. Объединение сервисов в единую автоматизированную инфраструктуру повысит производительность сети, усилит отказоусточивость и масштабируемость, а также поможет успростить ввод в эксплуатацию новых сервисов.

Решение Cisco Routed Optical Networking, объединяющее DWDM и IP-сети, также будет поддерживать новую инфраструктуру «Датагруп». Эта конвергентная архитектура упрощает проектирование и управление сетью с возможностью экономии до 45% общей стоимости владения (TCO). Cisco Routed Optical Networking объединяет модели открытых данных и стандартные API, что позволит «Датагруп» повысить автоматизацию многих сетевых процессов.

«В рамках первого этапа модернизации мы уже ввели в эксплуатацию центральный узел в Киеве с использованием оборудования Cisco. Это уже повысило отказоустойчивость сети и существенно улучшило уровень клиентского сервиса в корпоративном сегменте. Для домашних абонентов постепенно упрощается доступ к более емким интернет-каналам и, соответственно, к более скоростному интернету. До конца года мы ожидаем завершения первого этапа модернизации», – сказал Михаил Шелемба, генеральный директор «Датагруп».

«Cisco стремится к более инклюзивному будущему, помогая объединять больше людей, предприятий и правительств по всему миру. Уникальные возможности новой сетевой архитектуры «Датагруп» помогут внести значительный вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Украины, сделать качественную связь доступной максимальному количеству граждан и организаций и способствовать экономическому росту в стране», – сказал Сергей Мартынчук, руководитель бизнеса Cisco на Украине.

Корпорация NEC и Cisco объявили, что они были выбраны Telenor для развертывания транспортных сетей 5G xHaul в Норвегии и Дании. В рамках проекта Cisco поставит свою серию NCS 540 в качестве маршрутизаторов сотовой сети, а NEC предоставит дополнительные услуги для построения архитектуры, обеспечивающей гибкость и высокую масштабируемость сквозного соединения.

«В Cisco мы продолжаем искать способы, которыми мы можем формировать будущее интернета, обеспечивая беспрецедентную ценность для наших клиентов и партнеров, – сказал Шон Маккарти, вице-президент по всемирным продажам группы массовой инфраструктуры Cisco. – Благодаря нашему партнерству с NEC мы можем помочь Telenor соединить больше людей в Норвегии и Дании и обеспечить автоматизацию и оркестровку, необходимые для удовлетворения будущих потребностей в сети».

В будущем NEC и Cisco продолжат совместные усилия по дальнейшему расширению своего портфеля совместных решений и оптимизации региональной деятельности для продвижения цифровой трансформации клиентов по всему миру.