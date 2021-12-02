КТС Svetets CSS включена в реестр отечественного ПО

Комбинированная телефонная станция Svetets CSS включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

КТС Svetets CSS – современная гибкая платформа, обеспечивающая реализацию телекоммуникационной инфраструктуры для фиксированных, мобильных и MVNO-операторов. Благодаря поддержке технологии универсальных коммуникаций продукт может функционировать как в существующих гибридных сетях связи, так и в сетях, построенных на полностью пакетном ядре (All-over-IP), включая сети LTE и перспективные 5G. Программное решение универсально и может быть одинаково реализовано на аппаратных и виртуальных вычислительных ресурсах.

Включение продукта в Реестр отечественного ПО подтверждает, что КТС Svetets CSS является проверенным решением, отвечающим критериям программы импортозамещения.