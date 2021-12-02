CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком
|

КТС Svetets CSS включена в реестр отечественного ПО

Комбинированная телефонная станция Svetets CSS включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

КТС Svetets CSS – современная гибкая платформа, обеспечивающая реализацию телекоммуникационной инфраструктуры для фиксированных, мобильных и MVNO-операторов. Благодаря поддержке технологии универсальных коммуникаций продукт может функционировать как в существующих гибридных сетях связи, так и в сетях, построенных на полностью пакетном ядре (All-over-IP), включая сети LTE и перспективные 5G. Программное решение универсально и может быть одинаково реализовано на аппаратных и виртуальных вычислительных ресурсах.

Включение продукта в Реестр отечественного ПО подтверждает, что КТС Svetets CSS является проверенным решением, отвечающим критериям программы импортозамещения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи

«Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» дали частоты для 5G. Но не те, которые им нужны

Приложения для чтения книг стали обязательными для предустановки на телефоны россиян

Операторы лишили россиян безлимитного интернета

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

Что изменила пандемия на рынке CRM: аналитика от Market.CNews

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021