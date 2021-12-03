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Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engines — производителя авиадвигателей мирового класса. Этот проект ускорит цифровую трансформацию производственных процессов Safran Aircraft Engines.

В рамках цифровой трансформации производства компания Safran Aircraft Engines запустила проект по отслеживанию и управлению инструментами и оборудованием на крупных производственных участках. Производитель искал решение, которое не создавало бы волновых помех с учетом металлической инфраструктуры на промышленных объектах.

Предложенное Orange решение позволяет решение точно определять местоположение в пределах трех метров в сложной среде за счет использования трекеров. На двух заводах, расположенных во французских городах Виларош и Сен-Кантен-ан-Ивелин площадью 55 тыс. и 20 тыс. кв. м. соответственно, Orange установил 250 антенн, а также трекеры на более чем 15 тыс. инструментов. В проекте использовались технологии партнеров Orange и ведущих вендоров, специализирующихся на решениях промышленной геолокации.

Команды обоих заводов могут использовать данные трекеров, чтобы узнать, где находятся отслеживаемые инструменты. С помощью интегрированной программной платформы Orange Business Services это можно делать удаленно и в режиме реального времени.

«Orange Business Services в качестве партнера предложил инновационное решение для нашей фабрики industry 4.0. Вовлеченность команд Orange на протяжении всего проекта имела решающее значение для разработки оптимальной системы и ее эффективного развертывания», — отметил руководитель отдела инструментов для сборки коммерческих двигателей Safran Aircraft Engines Кристоф Блайо (Christophe Blayo).

«Мы рады поддержать Safran Aircraft Engines в реализации геолокационного IoT-проекта и оцифровки процессов. Будучи как оператором связи, так и интегратором, мы опираемся на технологическую экосистему партнеров для удовлетворения потребностей наших клиентов. Данный проект показал, что мы можем реализовать крупномасштабную промышленную интеграцию и решить связанные с ней вопросы, адаптировать свои решения под задачи такой инновационной компании, как Safran Aircraft Engines», — сказал вице-президент подразделения Industry 4.0 компании Orange Business Services Эммануэль Рутье (Emmanuel Routier).

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