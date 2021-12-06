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MCN Telecom выпустил мобильное приложение для iOS

Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о запуске бета-версии приложения MyMCN для пользователей iPhone, которые теперь могут управлять расходами на услуги мобильной связи с помощью смартфона или планшета.

Новое приложение разработано для абонентов B2C. В части функциональности оно идентично приложению для Android, выпущенному более года назад, и значительно доработанному командой разработчиков MCN Telecom за последние несколько месяцев. Интерфейс стал понятнее и дружелюбнее, появилось интерактивное отображение текущих тарифов с подробной информацией о них и возможностью подключения/отключения услуг. Кроме того, теперь в приложении можно выбирать дополнительный номер из числа свободных: российский, либо европейский, что особенно актуально для тех, кто часто бывает за границей и желает экономить на услугах связи в международном роуминге. Еще один доступный способ тратить меньше на мобильную связь – это звонить и принимать звонки со смартфона по SIP. Все входящие через приложение в зарубежных поездках бесплатны, а исходящие рассчитываются без наценки на местоположение абонента. В приложении доступны и стандартные сервисы: проверка баланса и стоимости услуг, детализация по счету, возможность принимать SMS в приложении MyMCN.

«В завершение года мы рады предложить нашим абонентам, которые пользуются Apple iPhone, новое приложение, позволяющее получать услуги на смартфоне, которые ранее были доступны только в личном кабинете для десктопа. Мы планируем дорабатывать и улучшать обе версии приложения: для OS Android и OS iOS. К примеру, скоро появится возможность не только принимать, но и отправлять SMS из приложения и др. функции», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

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