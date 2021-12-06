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«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах Прикамья

«Ростелеком» приступил к установке системы видеонаблюдения и беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi) в школах Прикамья. Масштабный проект будет реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Оснащение школ новым оборудованием позволит применять инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным занятиям, даст школьникам равный доступ к образованию вне зависимости от места их проживания. Современная ИТ-инфраструктура позволит также контролировать безопасность образовательного процесса в краевых школах.

«Равные возможности для учебы вне зависимости от местожительства — одно из главных условий качественного образования. Именно цифровые технологии помогают ребятам из разных территорий получать одинаковые знания и быть в дальнейшем конкурентоспособными. В первую очередь, речь идет о доступе к электронным ресурсам, обновлении устаревшего оборудования, устранении цифрового неравенства», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы регионального Минсвязи Петра Шиловских, Пермский край одним из первых субъектов РФ начал реализацию проекта по формированию цифровой среды и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. «Современная ИТ-инфраструктура позволит контролировать безопасность образовательного процесса и доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам. На текущий момент свыше 900 школ обследуются на предмет соответствия информационной инфраструктуре. До конца 2021 г. оснащено 257 зданий образовательных организаций Прикамья (140 школ). Кроме того, с 2019 по 2021 г. к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта “Цифровая экономика РФ” подключены 217 школ. Таким образом, все образовательные учреждения региона сейчас обеспечены интернетом», — сказал он.

«Сейчас идет самая активная часть проекта — установка видеонаблюдения. В тестовом режиме мы уже подключили 140 камер в школах Прикамья. Для создания единой цифровой среды в образовательных учреждениях региона будут установлены видеорегистраторы, IP-камеры, телекоммуникационные шкафы, контроллеры Wi-Fi и видеорегистраторы. Всего в 2021 г. ИТ-инфраструктурой будут обеспечены 140 школ Пермского края», — отметил директор Пермского филиала компании «Ростелеком» Петр Козловский.

Камеры в школах будут работать в круглосуточном режиме. Устройства разместят так, чтобы на видео попадали входные группы учебных заведений и контрольно-пропускные пункты внутри зданий. Остальные точки размещения камер определит руководство образовательного учреждения. Видео с устройств будет поступать на специальные серверы, которые установят в зданиях школ. Просматривать изображение сможет только заказчик. Срок хранения данных — один месяц.

Пермский край стал одним из 16 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. Кроме Прикамья, в список также вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Тюменская и Челябинская области, а также Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства России №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 г.

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