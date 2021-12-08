«Максимателеком» запустила Wi-Fi для пассажиров на новом участке Большой кольцевой линии московского метро

«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Безлимитный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях от станции «Мнёвники» до станции «Каховская» Большой кольцевой линии.

Возможности сети для пассажиров метро стали доступны с 7 декабря 2021 г. одновременно с запуском нового участка метро, включающего 10 станций. Максимальная скорость для пассажиров составит более 200 Мбит/сек. Технологии беспроводной сети MT_FREE в тоннелях и подвижном составе обеспечивают устойчивый сигнал для комфортного просмотра онлайн-видео, прослушивания музыки и использования популярных стриминговых сервисов и приложений для бизнеса, в том числе в часы пик.

Для бесперебойной работы сети MT_FREE на новом участке БКЛ в перегонах установлены 59 новейших базовых станций, протянуто 50 км оптического и 46 км электрического кабеля. Современными точками доступа оснащены все составы, курсирующие на линии. Например, вагоны поездов «Москва 2020» оснащаются необходимым радиооборудованием на этапе заводской сборки. Это сокращает время запуска подвижного состава в эксплуатацию и делает сервисы доступными для пассажиров сразу с момента выхода поезда на линию.

«Мы продолжаем расширять сеть MT_FREE в соответствии с темпами развития Московского метрополитена. Стабильный безлимитный интернет-доступ по технологии Wi-Fi в поездах метро остается привычным и востребованным пассажирами городским сервисом, поддерживающим их цифровой стиль жизни. Сеть MT_FREE позволяет всегда быть на связи и выстраивать оптимальный маршрут, своевременно информируя об изменениях в движении поездов и работе общественного транспорта Москвы», — сказал Борис Вольпе, генеральный директор компании «Максимателеком».

На основе беспроводной сети «Максимателеком» в метро также развиваются различные пассажирские и технологические сервисы для повышения комфорта пассажиров, например, сервис оценки загруженности вагонов.