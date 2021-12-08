Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашение об участии компании в цифровизации ресурсоснабжающих предприятий региона.

В соглашении стороны выразили намерение сотрудничать в области комплексной цифровизации технологических процессов предприятий водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Внедрение умных решений в этом секторе повысит эффективность работы: сократит утечки в сетях, увеличит срок службы насосных систем, снизит потребление электроэнергии. В целом они помогут оптимизировать энергозатраты и повысить производительность труда.

«ИКТ-отрасль выступает одним из основных драйверов развития Арктической зоны. Мы видим, что власти региона это понимают и активно используют цифровые решения во всех сферах жизни Заполярья. В этом регионе у нас довольно много проектов в образовании, здравоохранении, коммунальном хозяйстве, которые на деле уже доказали свою эффективность», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что цифровизация для областного правительства — один из приоритетов, и в этой сфере «Ростелеком» является ключевым партнером региона.

«Мы здесь достаточно серьезно продвинулись, область является одним из лидеров по стране. И, конечно, мы активно продолжаем двигаться дальше. Из ближайших планов — реализация с «Ростелекомом» проекта первого Центра обработки данных в Арктике. Это не просто хранилище данных, а ядро для масштабной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на территории Мурманской области. Это вопрос безопасности наших людей, одна из ключевых наших целей и задач», — сказал Андрей Чибис.

2021 г. стал годом достижений для Мурманской области в сфере внедрения цифровых технологий. Регион занял второе место на Северо-Западе по уровню цифровизации и вышел на вторую позицию среди 85 субъектов РФ в рейтинге по доступности социально значимых услуг в электронном виде на Едином портале госуслуг.