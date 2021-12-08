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Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных

Sitronics Group разрабатывает инструменты получения данных на основе дистанционного зондирования Земли со спутников и данных от беспилотных дронов для мониторинга территорий, лесов, землепользования, недропользования и атмосферного мониторинга.

Для сбора данных в сфере решения задач устойчивого развития существует целый ряд инструментов, которые разрабатывает и внедряет Sitronics Group. Данные дистанционного зондирования Земли, получаемые с помощью малых космических аппаратов, позволяют отслеживать состояние лесного хозяйства, водоохранных территорий, применяются для контроля за недропользованием и землепользованием, незаконным строительством и свалками, и в целом – для решения вопросов охраны окружающей среды. Задачу их предоставления может решать модель спутника «Зоркий» на платформе OrbiCraft-Pro компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group. Малый космический аппарат находится на орбите и подходит для дистанционного зондирования Земли среднего разрешения.

Группа компаний также разрабатывает спутниковый аппарат с камерой субметрового разрешения «Киноспутник» и радиолокационный спутник на базе создаваемой универсальной спутниковой платформы «Паллада». Аппараты планируется использовать в том числе для природоресурсного мониторинга, они позволят собирать данные о содержании парниковых газов в атмосфере, мониторинга инфраструктурных проектов и для других важных задач.

Находясь на орбите нано- и микроспутники позволяют получать данные об одном и том же объекте в течение нескольких раз в сутки на протяжении длительного периода. С их помощью можно контролировать изменения объектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности.

«Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутниковых данных в России закупается у иностранных поставщиков, и вопрос их верификации крайне важен. Наша компания активно развивается в направлении замещения иностранных космических данных, планирует предоставлять их с собственных спутниковых группировок как для частных клиентов, так и для государственных», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Беспилотные летательные аппараты и дронопорты Sitronics Group – комплексы для автономной работы дронов, также помогают осуществлять сбор и проводить аналитику данных, связанных с ESG. Эти инструменты подходят для получения данных в пределах городской среды и небольших территорий. Например, с их помощью можно мониторить экологическую ситуацию в критических точках, проводить доразведку и контроль изменений, а также фото- и видеофиксацию. Кроме экологической составляющей дронопорты помогают в решении управленческих задач – могут применяться для контроля обеспечения безопасности на стройплощадках, или контроля за сроками проведения работ и соблюдением нормативов.

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