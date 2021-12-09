«Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Республике Дагестан реализовал масштабный проект по развитию сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. Оператор модернизировал оборудование на существующих базовых станциях, а также построил около 200 новых базовых станций в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Избербаше, Кизляре, Хасавюрте. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

«В 2021 г. мы инвестировали в развитие сети Дагестана рекордную сумму – более 400 млн рублей. В основном, инвестиции шли по трем направлениям: мы провели полную модернизацию нашей радиосети, заменив оборудование на более современное, увеличили свое присутствие, построив сеть 4G в тех населенных пунктах, где ее не было. А также инвестировали в запуск новых сервисов – до 2021 г. планируем запустить для абонентов в республике сервис VoLTE. Эти масштабные изменения в ближайшее время позитивно отразятся на качестве связи, вырастет скорость мобильного интернета из-за расширения полосы LTE в результате рефарминга», – сказал исполнительный вице-президент по технике «Билайн» Валерий Шоржин.

Скоростной мобильный интернет на базе сети 4G и бесперебойная голосовая связь от билайн в 2021 г. впервые появились в 19 населенных пунктах, расположенных в 10 районах республики (Дербентском, Кизлярском, Новолакском, Сулейман-Стальском, Нагайском, Кумторкалинском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Докузпаринском, Бабаюртовском, Кизилюртовском). Абоненты «Билайн» в этих селах теперь смогут получать госуслуги онлайн, смотреть фильмы или сериалы, общаться по видеосвязи с друзьями и близкими.

«В 2021 г. мы активно расширяли в республике сеть 4G. В результате с начала 2021 г. она выросла на 25%. Больше половины базовых станций построили в Махачкале, улучшив качество связи в районах, где расположены социально важные объекты. До конца 2021 г. продолжим увеличивать покрытие сети, а также наращивать скорость мобильного интернета. Вместе с модернизацией оборудования сейчас проводим замену аккумуляторных батарей. В результате планируется на треть снизить потребление электроэнергии и обеспечить стабильную работу телеком-оборудования в случае отключения внешнего электроснабжения, например, из-за сложных погодных условий», – отметил директор Махачкалинского отделения «Билайн» Авусалитдин Магомедов.