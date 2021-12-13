МТС обеспечила связью и мобильным интернетом малые поселки Астродым и Кучугур

МТС расширила покрытие LTE-сети в Карасукском районе Новосибирской области. Мобильная связь и интернет стандарта LTE появились на территории поселков Астродым и Кучугур, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

336 жителей Астродыма и 194 жителя Кучугура впервые получили доступ к связи и мобильному интернету до 100 Мбит/с. Теперь им доступна устойчивая связь во время звонков, общение в мессенджерах и соцсетях, а также просмотр видеоконтента, использование государственных порталов и дистанционное обучение.

Также МТС обновила оборудование и усилила сеть еще в трех населенных пунктах Карасукского района с населением менее 1000 человек: в поселке Поповка, селах Белое и Студеное заработал интернет на LTE-скоростях.

«Белых зон, где нет сотовой связи, в области становится все меньше – мы строим сеть даже в небольших поселках. Карасукские поселки Астродым и Кучугур теперь на связи с миром, что особенно отрадно, учитывая их скромные размеры и почтенный возраст – Астродым, например, основан на берегу одноименного озера в 1800 г. Мы регулярно мониторим уровень сигнала в районах области, чтобы «добавить» покрытие сети там, где это необходимо – вот осенью улучшили качество связи в трех населенных пунктах Карасукского района», – сообщил в своем аккаунте директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено почти десять миллионов российских домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах – более семи миллионов пользователей, программами лояльности – свыше 11 млн клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5330 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS.