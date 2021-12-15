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«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция «билайна» с выгодой до 50%

«билайн» анонсировал выгодное предложение для своих клиентов — до конца декабря в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi».

По цене смартфона без акции в «билайне» можно приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или «Комплексная защита», а также аксессуары. Выгода такого комплекта может составить до 50% — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi, на любой вкус и кошелек.

Услуга «Комплексная защита» для смартфона будет действовать два года. В комплекте покупатель также получит sim-карту с балансом от 2000 до 18000 рублей (сумма также будет зависеть от выбранной модели смартфона). В счет этого баланса можно подключить любой из тарифов: «Близкие люди»/«Близкие люди+», «На Максимум»/«На Максимум +», «Твое решение», «СуперСити» (для г.Москвы и Моск. обл.) — с выбором тарифа под свои нужды вам поможет мобильное приложение или сайт билайна, а также наши специалисты в офисе продаж.

Действующие абоненты «билайна» в рамках акции «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» смогут застраховать смартфон на ту же сумму — от 2000 до 18000 рублей.

В комплект так же будет подписка на видеосервис «START» сроком на полгода, доступ к которому предоставляет Билайн ТВ.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу —beeline.ru/shop/catalog/actions/novogodnie-komplekty-samsung-i-xiaomi/. Акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» действует до 31 декабря 2021 года.

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