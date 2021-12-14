Sitronics KT разработает сервисы электронной навигации по заказу Минпромторга

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) по заказу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга займётся разработкой сервисов электронной навигации (е-Навигации), включая геоинформационные сервисы, интегрируемые в береговые и судовые системы.

Е-Навигация — это скоординированные сбор, интеграция, передача, воспроизведение и анализ информации с помощью электронных средств на борту судов и на берегу — в офисах компаний-операторов и системах управления движением судов. Основные цели е-Навигации — повышение эффективности и безопасности морской навигации и защита окружающей среды.

Предусматривается разработка 7 сервисов: сервис оптимизации и обмена маршрутами; сервис обеспечения судна обсервованными на берегу координатами; сервис автоматической передачи оповещений по безопасности плавания; сервис взаимодействия с лоцманской службой порта; сервис передачи с судов сигналов об авариях; сервис получения и отображения карт ледовой обстановки; сервис взаимодействия с ледокольной службой акватории.

Сервисы разрабатываются в виде программного обеспечения, реализующего функции обмена информацией между береговыми и судовыми системами. Помимо классических судов они будут использоваться и на морских автономных надводных судах.

Работа будет проводится в рамках ОКР по государственной программе «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

«Внедрение сервисов является частью стратегического плана Международной морской организации. Ожидается, что в ближайшем будущем стандарты е-Навигации станут обязательными и без их соблюдения ни одно судно не сможет, например, зайти в порт или территориальные воды того или иного государства», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Сервисы е-Навигации должны использоваться как через программный интерфейс (API), так и через веб-интерфейс, имеющий картографическую основу. Программное обеспечение будет разработано на микросервисной архитектуре и с применение открытых и стандартизированных интерфейсов.