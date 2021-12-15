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«Ростелеком» презентовал операторам-партнерам сервис для автоматизации служб поддержки

«Ростелеком» представил новый сервис с искусственным интеллектом для роботизации службы поддержки. Презентация цифрового решения состоялась в рамках южной встречи экспертов компании с партнерами сегмента межоператорского взаимодействия (B2O).

Сервис объединяет человеческую экспертизу с искусственным интеллектом и предназначен для оптимизации и повышения эффективности служб клиентской поддержки. Нейросетевой механизм понимания с простым управлением базами знаний подстраивается под запросы клиента без дополнительного программирования и привлечения ИТ-специалистов. Система способна вести как входящие, так и исходящие коммуникации и оказывать полный цикл поддержки взаимодействия с пользователем. Решение может интегрироваться с любыми сервисами, ITSM-системами, биллингами с целью автоматизации стандартных процессов и процедур.

«Автоматизация служб поддержи для многих операторов является актуальной задачей, так как высвобождает человеческие и материальные ресурсы. Наш сервис обойдется гораздо дешевле, чем собственная разработка, но самое главное, что он даст гарантированный результат. Статистика на примере клиентского опыта показывает, что после его внедрения вывод на работу нового сотрудника вместо месяца занимает всего два дня, а ожидание ответа через чат-бот сокращается с трех минут до нуля», — отметила Екатерина Казакова, директор департамента продаж региональным операторам связи ПАО «Ростелеком».

Решение, на основе которого построен сервис, уже опробован на опыте «Ростелекома» и используется для клиентской технической поддержки 25 B2B и B2C сервисов. В числе наиболее ярких результатов применения решения — более 20 млн руб. экономии в год и рост индекса потребительской лояльности (NPS) на 34 пункта.

«Так же можно сказать о том, что мы не ограничиваемся только технической поддержкой. Используя этот продукт с внутренними системами, мы сможем автоматизировать любые бизнес-процессы клиента. Посредством чат-бота можно отправлять различные уведомления по событиям, запускать согласования в мессенджерах, проводить опросы и многое другое», — дополнил Максим Ратников, ведущий менеджер по продукту блока межоператорского взаимодействия Корпоративного центра ПАО «Ростелеком».

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