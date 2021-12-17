В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы

«Яндекс.карты» обновили панорамы Москвы — и на них появились новые достопримечательности: Дом культуры «ГЭС-2», смотровые площадки на острове Балчуг, обновлённая Павелецкая площадь и Восточный вокзал. Также на фотографии попали реконструированные улицы столицы, новые автомагистрали и другие городские объекты.

Виртуально прогуляться можно по обновлённым Раушской и Софийской набережным — там установили смотровые мини-площадки, которые напоминают парящий мост в парке «Зарядье». А на снимках Болотной набережной получится в деталях рассмотреть не только «ГЭС-2», но и скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4». Сильно изменились и панорамы, снятые у новых станций Большой Кольцевой линии, новой станции МЦД «Щукинская», вокзала Восточный.

На фотографиях появились новые дороги и другие места города: участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Дмитровского шоссе, улицы рядом с бывшим Тушинским аэродромом и новые жилые комплексы в районе промзоны «ЗИЛ». Панорамомобили отсняли и Новую Москву, в том числе новую магистраль Середнево — Марьино — Десна, новые кварталы Московского, Коммунарки и Троицка.

Карты начали съёмку в апреле 2021 г. и обновили 95 % столичных панорам: сняли 8 тыс. километров дорог, которые превратились в 328,5 тыс. панорам.

«Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать свои повседневные задачи. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса, по данным «Яндекса», пользуется 85 млн человек.