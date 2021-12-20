МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик

ПАО «МТС», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, построила с нуля цифровую мобильную сеть на территории нового аэровокзального комплекса в Геленджике. В настоящий момент МТС – единственный сотовый оператор связи в новом аэровокзальном комплексе. При этом сеть разработана с учетом последующего включения в нее других операторов. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Геленджик.

Мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит/сек охвачены все помещения аэропорта общей площадью более 16 тыс. квадратных метров. Это не только сам пассажирский терминал, но также служебные и подвальные территории. Специально для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальное техническое решение по обеспечению аэропорта связью и интернетом с учетом сложной архитектурной конструкции объекта, а также строительных материалов, затрудняющих прохождение радиосигнала.

«В подвальном помещении аэропорта располагаются все технологические сети — можно сказать это сердце нового терминала. Для его бесперебойной работы необходимо устойчивое и качественное покрытие мобильной сети. Для нас при выборе подрядчика также была важна оперативности в установке оборудования и согласования всех необходимых документов. Сейчас этим оборудованием могут пользоваться абсолютно все сотовые операторы, работающие на территории нашей страны. Наш новый терминал является самым технологичным на территории Краснодарского края, а в установленном оборудовании заложена возможность его дальнейшего технологического развития — в перспективе это автоматические выходы на посадку, установка системы автоматической сдачи багажа и регистрации на рейс без участия агента и система мобильного перрона», — сказал генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

«Нам было интересно работать в условиях нестандартных задач такого большого современного комплекса. По сути мы первыми освоили важную для региона площадку и шаг за шагом выстроили здесь полноценную цифровую мобильную инфраструктуру. При этом МТС обеспечила цифровыми возможностями не только абонентов своей сети: на нашей инфраструктуре могут размещать свое оборудование и другие операторы связи. Мы рады быть причастными к развитию туристических возможностей региона и повышению комфорта кубанцев и гостей региона», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Напомним, открытие аэровокзального комплекса в Геленджике состоится в первом квартале 2022 г. С вводом в эксплуатацию нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится со 160 до 891 пассажира в час.

Справка

Аэропорт Геленджик начал свою работу в мае 2010 г. 14 февраля 2019 г. в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Документ предполагает реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям. Объем частных инвестиций в реализацию проекта составит более 5 млрд руб. Реализацией проекта занимается ВТБ Инфраструктурный Холдинг, входит в группу ВТБ. ВТБ Инфраструктурный Холдинг – лидер на российском рынке инфраструктурных инвестиций, реализует масштабные стратегические и коммерчески-эффективные проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. 9 февраля 2021 г. новый терминала аэропорта Геленджик занял первое место в премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший инвестиционный проект 2020 г».