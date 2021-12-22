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Индустриальный 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве

«Ростелеком» объявил об открытии в Москве первого в России индустриального полигона, на котором можно комплексно протестировать работу решений и оборудования в сетях связи пятого поколения (5G). Здесь созданы все технологические условия, чтобы в результате совместной работы оператора, разработчиков и будущих потребителей подготовить новые сервисы к практической эксплуатации. Цифровую инфраструктуру для полигона создали «Ростелеком» и его дочерняя компания Tele2.

Полигон развернули на базе Боткинской больницы — здесь будет проводиться пилотирование прорывных цифровых технологий и сервисов в сфере здравоохранения. В дальнейшем планируется проведение прикладных исследований, испытание прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе 5G. Стартапы, развивающие медицинские сервисы, приглашаются протестировать свои разработки в реальных условиях, используя преимущества сетей связи пятого поколения.

«Мы рады объявить, что на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Главное преимущество сетей пятого поколения — скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных — позволит пилотировать медицинские сервисы нового уровня. Боткинская больница была выбрана не случайно. Это одно из самых продвинутых и оснащенных учреждений московского здравоохранения. В 2018 г. больница получила грант правительства Москвы за внедрение инноваций в лечебную практику. Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci. Совсем недавно врачи клиники были удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку инновационных технологий лечения пациентов с панкреонекрозом. Таким образом, Боткинская больница является одним из флагманов городского здравоохранения. Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в хирургии, обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объемных файлов между организациями и иные направления, способные повысить качество медицинской помощи в столице», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне, наиболее подходящем для применения в высоконагруженных локациях. Это позволяет достичь сверхвысокой пропускной способности — до 4 Гбит/с на одного пользователя или устройство, а также низкой задержки передачи данных. Это открывает широкий спектр возможностей для использования сетей связи пятого поколения в медицине, где особенно важна скорость и качество сигнала. Примерами решений на базе 5G могут быть круглосуточный мониторинг состояния пациентов, дистанционные консилиумы в режиме реального времени и новые методы обучения медицинского персонала, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В рамках проекта поиском, отбором и тестированием медицинских сервисов занимается Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, «Ростелеком» совместно с дочерней компанией Tele2 выступает оператором цифровой инфраструктуры 5G, ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ предоставляет собственную клиническую инфраструктуру для проведения тестирования и исследований. Департамент информационных технологий города Москвы содействует всем этапам реализации проекта.

Создание индустриальных полигонов 5G предусмотрено в соглашении о взаимодействии в целях развития в столице сетей пятого поколения, которое в июне 2021 г. подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Первый индустриальный полигон 5G в Москве создан с опережением планов благодаря совместной работе всех участников проекта. В условиях реальной клинической инфраструктуры на полигоне будут тестироваться инновационные медицинские сервисы и оборудование, которые могут полноценно раскрыть себя только с помощью технологических преимуществ сетей пятого поколения. Наш проект важен не только для медицинской индустрии — благодаря ему становится ближе повсеместное внедрение сетей пятого поколения в Москве и в стране в целом», — сказал вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

«Технология 5G благодаря ее возможностям и множеству вариантов использования — актуальный тренд во всем мире. Совместно с партнерами мы запустили 5G-полигон на базе Боткинской больницы. Здесь 5G будет функционировать постоянно. Это уникальная возможность как для стартапов, так и для врачей протестировать инновационные технологии в реальных клинических условиях и при необходимости доработать собственный продукт совместно с ведущими медицинскими специалистами города. В настоящий момент мы отбираем наиболее эффективные и перспективные проекты, которые по результатам пилотов могут быть реализованы в системе здравоохранения. Приглашаем стартапы протестировать свои разработки на практике», — сказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития Вячеслав Шуленин.

Совместно с врачами Боткинской больницы в настоящий момент рассматриваются наиболее перспективные проекты, для работы которых нужны возможности 5G.

Индустриальные полигоны 5G — это городские комплексы, учреждения, предприятия или иные объекты, на территории которых разворачивается полноценная экосистема 5G. К участию в работе полигонов будут активно привлекаться потребители и разработчики цифровых сервисов и услуг с использованием технологии 5G. В отличии от пилотных зон, на полигонах будут отрабатываться сценарии совместного применения технологий 5G в комплексе c иными прорывными решениями: AR/VR, искусственного интеллекта, робототехники и других на базе действующих организаций и предприятий. Полигоны позволяют создавать максимально реалистичные условия для работы прорывных цифровых технологий.

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