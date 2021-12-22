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«Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком»

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, приобрел 100% долей ООО «ТВЕ-Телеком» за 1,7 млрд руб. «ТВЕ-Телеком» - провайдер MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами. Финальная сумма сделки будет зависеть от исполнения будущих КПЭ.

Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO за счет создания на базе «ТВЕ-Телеком» единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 независимо от сторонних решений и третьих лиц. ООО «ТВЕ-Телеком» войдет в состав группы «Ростелеком» как отдельное дочернее общество и станет центром компетенций по дальнейшему развитию и запуску новых MVNO проектов.

Платформа «ТВЕ-Телеком» уже используется Tele2 для обслуживания проектов MVNO c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.

Генеральный директор Tele2 Андрей Патока сказал: «По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двухзначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение “ТВЕ-Телеком” — важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров».

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