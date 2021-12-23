«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области

Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архбум» расположена на месте реконструированных корпусов бывшего завода «Электромаш» в Заволжском районе Ульяновска.

Новая площадка в Ульяновске – пятое предприятие «Архбума», оснащаемое компанией «Белтел». В рамках текущего проекта выполнены работы по проектированию, поставке, монтажу и пусконаладке телекоммуникационной инфраструктуры и комплексной системы безопасности.

Телекоммуникационные шкафы Rittal на производстве и офисной части объединены логической звездой внутри физического оптического кольца. Требуемая для производственного оборудования, рабочих мест, системы видеонаблюдения, Wi-Fi, СКУД и DECT система СКС на 500 портов построена на комплектующих Eurolan категории 6.

Специфика работы предприятия, в частности функционирование складов сырья и готовой продукции требует надежной работы Wi-Fi. Проектные решения «Белтел» в области строительства сетей Wi-Fi с использованием точек доступа с внешними направленными антеннами, внедренные в 2017 г. на площадке «Архбум» в Истре, стали стандартом предприятия. Для полного покрытия производственных площадей первой очереди строительства, согласно выполненному моделированию, потребовалось 66 точек доступа Cisco.

Для телефонизации четырех заводов «Архбум» внедрена единая распределенная АТС Cisco, основные серверы которой расположены в Подольском филиале компании. Система DECT Spectralink, впервые использованная на Воронежской площадке, также принята за стандарт и копируется в остальные филиалы и новые очереди строительства.

Все четыре завода имеют единый отказоустойчивый сервер СКУД, интегрированный с ERP-системой предприятия SAP. Интересным решением стало применение карточек доступа для предоставления скидок сотрудникам в производственных столовых. Централизация систем АТС и СКУД снижает затраты на их поддержку.

Для обеспечения безопасности территории и периметра предприятия, а также контроля процессов производственных линий построена система видеонаблюдения с использованием 120 камер Hikvision и сервером хранения данных Synology с возможности записи архива более месяца.

«Белтел» также выполнил монтаж и пусконаладку инженерных систем серверного помещения: системы кондиционирования, газового пожаротушения на оборудовании «Рубеж» и бесперебойного электроснабжения на оборудовании Schneider Electric общей мощностью 40 кВт.

Вторая и третья очередь строительства «Архбум-Ульяновск» – расширение площадей склада сырья и склада готовой продукции – должна быть завершена в 2022 г. Общая площадь строительства следующих очередей 20 тыс. м2, что потребует от системного интегратора детальной проработки расширения систем с учетом уже существующих решений.