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Eltex начала производство промышленного 24-портового стоечного коммутатора на 56 Гбит/сек

Eltex разработала и запустила в серийное производство промышленный коммутатор стоечного исполнения MES2328I.

Устройство предназначено для организации защищенных сетей передачи данных на объектах, где необходимо выполнение требований по обеспечению устойчивости к температурным воздействиям. В ходе испытаний MES2328I продемонстрировал стабильную работу в диапазоне температур от -40 до +60 градусов.

Коммутатор имеет 24 гигабитных порта 10/100/1000BASE-T, а также 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX. Отличительной чертой модели является наличие двух сменных источников питания с возможностью горячей замены. MES2328I доступен в модификациях AC (с расширенным диапазоном напряжения) и DC.

Основные параметры: 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45); 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX; поддержка функций L3; пропускная способность до 56 Гбит/c; класс защищенности IP30; рабочая температура окружающей среды от -40 до +60°С; пассивное охлаждение; неблокируемая коммутационная матрица; поддержка стекирования; резервирование источников питания с возможностью горячей замены; поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR); расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.).

mes2328i.png

Коммутатор Eltex MES2328I

Eltex ожидает, что в I квартале 2022 г. модель будет включена в реестр ТОРП, что позволит использовать MES2328I в проектах импортозамещения.

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