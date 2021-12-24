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МТС протестировала защищенную передачу данных на транспортной сети со скоростью до 100 Гбит/сек

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, протестировала на своей магистральной транспортной сети техническое решение по защищенной передаче данных со скоростью до 100 Гбит/сек с использованием сертифицированных средств криптозащиты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Испытание защищенного транспортного канала, связавшего два ЦОДа МТС в Москве и Санкт-Петербурге, проведено с использованием программно-аппаратного комплекса «Квазар-100», разработанного ООО «Системы практической безопасности» (СПБ), российским производителем средств криптографической защиты.

Тесты проведены в рамках мероприятий по выводу в первой половине 2022 г. на рынок услуги защищенной передачи данных на магистральных сетях МТС с использованием сертифицированного оборудования.

«Сегодня вопрос защиты информации надежными криптографическими средствами крайне актуален для критической информационной инфраструктуры в таких сферах как ТЭК, оборонная, ракетно-космическая, химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность, научные исследования, транспорт, связь, здравоохранение и финансы. Совместно с нашими партнерами мы тестируем и готовим к запуску надежные и удобные в эксплуатации коммерческие решения», — отметил руководитель Центра информационной безопасности продуктовых решений МТС Денис Шефановский.

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