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Yota «обнулит» трафик на мессенджеры в Новый год

Оператор Yota объявил о том, что 31 декабря 2021 г. и 1 января 2022 г. не будет считать трафик на популярные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, чтобы каждый мог поздравить близких с праздником.

«Сколько бы нам лет ни было, и где бы мы ни находились, именно в Новый год особенно хочется быть ближе к родным людям. Мы решили обнулить трафик на WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, потому что хотим, чтобы у каждого нашего клиента была возможность поздравить близких с этим семейным праздником и почувствовать себя по-настоящему рядом», — сказал Саид Мунаев, генеральный директор Yota.

Пользователи Yota могут выбрать свой собственный тариф с нужным количеством минут и гигабайтов интернета, просто указав, какую сумму они готовы платить за связь в месяц.

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