CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«Ростелеком» обеспечил интернетом «Клинику Нуриевых» в Казани

«Ростелеком» подключил интернет в центре репродуктивной медицины «Клиника Нуриевых» в Казани. Доступ к скоростной сети передачи данных организован в новом здании медцентра на улице Братьев Касимовых, 38. Теперь персонал медучреждения может взаимодействовать с головным офисом онлайн и дистанционно консультировать пациентов.

Ильяс Нуриев, директор «Клиники Нуриевых», сказал: «В прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации популярность онлайн-консультаций значительно выросла. Тенденция сохраняется и сегодня. Всё больше жителей республики пользуются телемедициной, в том числе репродуктивной, на которой специализируется наша клиника. Поэтому высокоскоростной интернет в новом здании — непременное условие эффективности нашей работы. На дистанционном приеме клиенты медучреждения имеют возможность показать предыдущие анализы, рассказать о проблемах и обсудить с медиками дальнейший план действий».

Павел Гонцов, директор филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан, отметил: «Без скоростного интернета сегодня невозможно обмениваться данными, пользоваться онлайн-сервисами без сбоев и задержек. Доступ в сеть — это базовая услуга, в которой нуждаются абсолютно все организации независимо от их масштабов и сфер деятельности. Медучреждения, вынужденные в сегодняшних реалиях оказывать часть своих услуг дистанционно, испытывают потребность в надежных скоростных каналах связи в первую очередь. Поэтому мы стремились выполнить проект в кратчайшие сроки, чтобы клиника как можно быстрее могла приступить к работе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 2021. Выручка топ-50 поставщиков увеличилась на 30%

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020

Мишустин разрешил Минцифры обеспечивать спрос на российскую электронику, которым оно уже давно занималось

«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова

Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Главные новости мира IT и технологий за 2021 год: подводим итоги

Показать еще

Наука

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022