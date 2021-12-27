«Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево

После завершения плановых работ клиентам оператора стали доступны непрерывный мобильный интернет и голосовая связь во всех терминалах и на взлетных полосах аэропорта.

Специалисты компании установили новые базовые станции и модернизировали существующие для улучшения работы мобильной связи внутри и возле терминалов D, B, C, F и E, на парковках, а также на летном поле. Новое оборудование позволит сохранить устойчивость соединения во время перемещения клиентов «билайн» по территории аэропорта, а также при большом количестве людей.

Спрос на услуги мобильной связи в аэропорту Шереметьево растет год к году. Так по итогам ноября этого года клиенты компании скачали на 50% больше трафика, чем в аналогичный период прошлого года.

По предварительным итогам 2021 г. компания построила в Москве и Московской области более 6500 новых базовых станций для создания непрерывной связи по пути следования москвичей и гостей столицы. Кроме того, в 2021 г. «билайн» обеспечил 5G-ready сетью все станции и тоннели московского метро, значительно улучшив качество мобильного интернета. В ноябре 2021 г. телекоммуникационная компания DMTEL присвоила «билайн» первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве по итогам собственных замеров.