«Билайн» в Краснодарском крае инвестировал в сеть более 2 млрд руб.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвел итоги развития телекоммуникационной инфраструктуры в 2021 г. на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

За 2021 г. оператор построил новые базовые станции и модернизировал оборудование более чем на 1000 объектах связи. Также на территории края проведен рефарминг сети 4G. В результате сеть LTE, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%, а скорость мобильного интернета увеличилась на 35%*.

«В 2021 г. в регионах Юга России мы построили рекордное количество базовых станций, в том числе на Кубани. В Краснодарском крае билайн инвестировал в развитие инфраструктуры более 2 млрд руб. За год мы увеличили сеть в 40 населенных пунктах края, в семи из них на территории Крымского, Майкопского и Ейского районов мобильный интернет 4G “Билайн” появился впервые. В 2022 г. запланированы инвестиции, превышающие показатели этого года. В наших планах – дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение скорости мобильного интернета. Особенность Кубани – большой поток туристов, и мы готовы обеспечить качественной связью абонентов даже в период пиковых нагрузок», – сказал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Бислан Магомадов.

В 2021 г. «Билайн» активно улучшал качество связи в Карасунском, Центральном, Западном и Прикубанском округах Краснодара. Оператор построил новые базовые станции в дачных массивах, хуторе им. Ленина, станицах Елизаветинская и Старокорсунская, поселке Яблоновский, аулах Новая Адыгея и Козет, стараясь обеспечить бесшовный переход сигнала от одной базовой станции к другой. В этом помогают новые технологи на базе искусственного интеллекта. В 2021 г. в регионе была внедрена система SON**, перераспределяющая в автоматическом режиме нагрузку на оборудовании при передвижении абонентов. Для Кубани это особенно актуально: по побережью и в горах часто передвигаются туристы, к тому же жители Адыгеи ежедневно приезжают на территорию Краснодарского края на работу или учебу. Для них важно всегда оставаться на связи, звонить или пользоваться мобильным интернетом в дороге, вне зависимости от того, в каком из регионов они находятся.

В 2022 г. «Билайн» планирует продолжить развитие инфраструктуры в курортных зонах. Ранее оператор расширил покрытие в поселках Абрау-Дюрсо и Южная Озереевка, а также обеспечил скоростным мобильным интернетом горнолыжные курорты в районе Сочи.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

** SON - Self-organizing network (самоорганизующаяся сеть).