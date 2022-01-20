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Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов

Sitronics KT, входящая в Sitronics Group — дочернюю компанию АФК «Система», завершила разработку и передала на сертификацию в Российский морской регистр судоходства электронную картографическую навигационную систему.

Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» (ЭКНИС «Беринг») — программно-аппаратный комплекс для установки на судах. Решение предназначено для широкого круга навигационных задач. Разработка может применяться как отдельно, так и интегрироваться в мостиковые системы. Основная задача — обеспечение навигационной безопасности плавания.

Программно-аппаратный комплекс работает под управлением Astra Linux. Все компоненты разработаны с учетом использования сервисов электронной навигации. Унификация программных компонентов обеспечивает надежность работы системы, её обновление и модернизацию с минимальными затратами для судовладельцев.

«Применение отечественной операционной системы в решении «Беринг» является важным преимуществом для российского рынка. Кроме того, разработка поддерживает сервисы е-Навигации и благодаря взаимодействию с береговыми системами повысит надежность и безопасность судовождения», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Беринг» работает с коллекцией официальных электронных навигационных карт в формате S-57, зашифрованных в соответствии со схемой защиты S-63. Предусматривается поддержка электронных карт стандарта IHO S-100.

«Мы подошли к финальной фазе разработки «Беринга» — сертификации продукта. Планируем, что весной наш ЭКНИС будет готов к использованию. Система позволяет работать со всеми современными электронными картами, обеспечивает отображение радарного видео и изображения с камер видеонаблюдения, а также автоматический мониторинг технических средств судна», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

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