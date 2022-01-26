Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420

Qtech представила новинку в линейке коммутаторов доступа QSW-3420 – модель QSW-3420-28T-POE-AC – управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE. Многофункциональные и высокопроизводительные коммутаторы этой серии отличаются повышенной безопасностью.

Функциональность коммутационного оборудования отвечает современным требованиям, позволяя подключать пользователей к защищенной IP-сети как крупного предприятия, так и компании среднего или малого бизнеса.

Возможности комплексного QoS обеспечивают наивысший приоритет для критически важных данных – потокового видео и голосового трафика.

Коммутаторы оснащены мощными средствами защиты: IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection, которые обнаруживают и блокируют сетевые атаки злоумышленников.

Устройство поддерживает функцию Dying GASP – мгновенное и гарантированное уведомление администратора сети о внештатном прекращении подачи электропитания.

Поддержка OAM Ethernet (стандарт IEEE802.3ah/802.1ag), VCT, DDM (Digital Diagnostic Monitoring) и других функций – быстрое обнаружение сетевых сбоев в процессе эксплуатации.

Особенности коммутатора: SYN Flood, Land, ICMP Flood – противодействие DOS атакам; BPDU Guard и Root Guard – предотвращение создания петель в топологии и несанкционированного доступа в сеть; IEEE 802.1X – аутентификация пользователей с помощью RADIUS-сервера; ACL (листы доступа) – ограничение доступа к ресурсам сети; DHPC Snooping – предотвращение DHCP-атак и применения поддельных DHCP-серверов; ARP guard, Anti-ARP scanning; 4 Uplink-порта – создание избыточных соединений для резервирования трафика; протокол G.8032 – восстановление кольца за 50 мс; встроенная электромагнитная защита портов; технология QinQ – максимальная гибкость в настройке политик QinQ; N:1 VLAN Translation – передача нескольких тэгов VLAN во фреймах от порта доступа в указанный тэг; протокол MVR (Multicast VLAN Register) – выборочная передача multicast-трафика между разными VLAN для оптимизации пропускной способности сети; MVR Trunk – привязка Multicast VLAN к транковому порту и объединение трафика VLAN в одном канале.