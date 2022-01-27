«Билайн» обеспечил непрерывное покрытие мобильным интернетом на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

«Билайн» предоставляет непрерывный доступ в мобильный интернет на всех работающих станциях и перегонах Большой кольцевой линии. Клиенты компании смогут воспользоваться быстрым интернетом в том числе на новых станциях и перегонах БКЛ (от «Мневники» до «Терехово»), которые открылись в начале декабря 2021 г. и соединили сразу три административных округа столицы. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В 2021 г. «Билайн» полностью обновил свою сеть в московском метро до стандарта 5G-Ready, и теперь на всех станциях и тоннелях клиентам компании доступен высокоскоростной мобильный интернет.

Благодаря существенным улучшениям, по итогам 2021 г. мобильный трафик в подземке вырос в семь раз по сравнению с годом ранее.

Создание непрерывной связи для клиентов в московском метро – часть масштабной программы «Билайн» по улучшению качества услуг в столице и Московской области. По предварительным итогам 2021 г. компания построила более 6500 новых базовых станций с учетом потребностей своих клиентов для создания непрерывной связи по пути следования москвичей и гостей столицы в городе и области.