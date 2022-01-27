К 2024 г. доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 40%

Компания «билайн бизнес» совместно с компанией Onside провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее количество подключенных M2M/IoT-устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных операторов.

На конец 2020 г. в ЖКХ доля подключений интеллектуальной системы учета ресурсов составляла всего 14–15%, что заметно ниже, чем количество используемых устройств M2M/IoT в сфере транспорта и ритейла.

Тем не менее, согласно исследованию, в ближайшие несколько лет участники рынка будут массово устанавливать и использовать интеллектуальные приборы учета коммунальных ресурсов.

К 2024 г. доля таких подключений в общей структуре увеличится до 37–40%, обеспечив вертикали ЖКХ первое место в структуре роста рынка М2М/IoT.

Ранее «билайн бизнес»и компания «Микроника» реализовали совместный проект автоматизации учета ресурсов отеля Radisson Hotel в г. Саранске. В помещениях отеля были установлены 100 приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды, оборудованных автономными блоками телеметрии собственного производства. Блоки телеметрии уже на протяжении двух лет без единой ошибки или сбоя регулярно передают информацию о расходе потребляемых ресурсов. Оператор системы может контролировать остаточную ёмкость батареи, которая пересчитывается в количество отправленных/полученных показаний. В текущем режиме батареи блоков позволяют эксплуатировать систему еще не менее трёх лет без замены.

Просмотр графиков расхода и уведомлений реализован через «Личный кабинет» — персональную интерактивную страницу пользователя, на которой отображается информация о зарегистрированных устройствах телеметрии, аналитика потребления по объектам пользователя, модуль удалённого управления и перепрограммирования. Программное обеспечение является полностью отечественной разработкой и отвечает современным стандартам безопасности.

По оценкам Onside, по итогам 2020 г. общий объем сегмента услуг передачи данных на российском рынке M2M/IoT составил 13,4 млрд. руб., на долю мобильных операторов из них пришлось около 70%.

Из основных четырех составляющих совокупного объема реализации в сегменте M2M/IoT быстрее всего растет часть, связанная с программным обеспечением, а также интеграцией и предоставлением услуг.