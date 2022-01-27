«Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера

«Мегафон» приобрел часть бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов. Сделка реализована в форме создания совместного предприятия (СП), куда войдут активы и ряд команд фонда Quantum-A, задействованных в проектах «Мегафона».

«Мегафон» и фонд Quantum-А создали совместное предприятие АО «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для «Мегафона». «Мегалабс» приобрела 50% в АО «Квантера» за денежные средства, еще 50% принадлежат фонду Quantum-А. Сделка была заключена в конце 2021 г.

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов – один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции «Мегалабса» в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

В новой компании «Мегафон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «Мегафона».

Фонд Quantum-A - один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений «Мегафона», среди реализованных проектов – группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech-услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для «Мегафона» ряд технологических продуктов в области искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS). В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для «Мегафона». Для расширения компетенций своих команд фонд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России – среди последних его проектов поддержка компаний «Бери заряд», «Умназия», «Академия перемен», «Деньги вперед», NFWare и Zigmund.Online.