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«Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг»

Блок по операторскому бизнесу «Билайн» организовал модернизацию международного узла «Билайн» в Гонконге в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов. Узел расположен на площадке Equinix HK и связан с российской сетью «Билайн» двумя «плечами» — одно идет до Москвы, второе до Владивостока. Узел «Гонконг был запущен «Билайном» в 2017 г. и используется для организации каналов связи и предоставления доступа к сети Интернет.

На первом этапе модернизации узла были оптимизированы международные каналы связи и снижена сетевая задержка (Round Trip Delay). В результате путь «Москва-Гонконг» стал короче на 26% (прежнее значение RTD 149 мс, текущее 125 мс), а время прохождения пути «Гонконг-Владивосток» сократилось до 69 мс (было 95мс).

На втором этапе модернизации «Билайн» увеличил количество межоператорских соединений с зарубежными владельцами Интернет-сервисов и операторами связи, подсоединил узел к точке межсетевого обмена трафиком (IX, Internet Exchange) BBIX Hong Kong. Также ранее узел был подключен к точке обмена трафиком Equinix IX.

Данные мероприятия улучшили доступность зарубежных ресурсов для потребителей услуг интернет «Билайн», улучшили качественные параметры каналов связи для бизнес-клиентов.

«Зарубежный трафик составляет значительную часть в услугах передачи данных. При этом, если ранее Гонконг представлял интерес в основном для бизнес-клиентов, которые заказывали выделенные каналы связи для организации защищенных соединений, то в данный момент выросло потребление интернет-трафика из этого региона среди абонентов “Билайн” и выросли требования к пути трафика, длина которого влияет на скорость работы в сети. Проведенная модернизация увеличила количество Интернет-ресурсов, доступных напрямую, без “петли” через Европу, увеличила скорость работы выделенных каналов», – сказал Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «Вымпелком».

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