До Заринска с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Алтайском крае. В результате проведенных работ увеличена зона покрытия мобильного интернета вдоль железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс.

Компания возвела 11 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Барнаул – Заринск общей протяженностью 100 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит/с получили пассажиры, передвигающиеся через Алтайский край по железной дороге, а также жители сел Логовское, Новокопылово, Новочесноковка, Шпагино и других малых населённых пунктах.

«Запуск мобильного LTE-интернета вдоль железнодорожного пути, ведущего через Барнаул на восток, в Кемеровскую область – один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июне 2019 г. По его условиям в течение двух лет МТС запустит около 400 дополнительных базовых станций вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Компания МТС инвестирует в проект около 2 млрд руб.